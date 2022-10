Viis tõeliselt head põhjust madalhooajal reisimiseks

1. Toetad kohalikku majandust





Paljudes sihtkohtades on turism kohalike elanike peamine sissetulekuallikas. Kui turismihooaeg on keskendunud vaid mõnele kuule, võib suur osa aastast olla piirkonna jaoks rahaliselt väga keeruline. Hooajavälisel ajal reisimine tähendab, et panustad olulisel ajal kohalike sissetulekutesse.





Stabiilsem sissetulek tagab samas kohalikele elanikele võimaluse oma teenuseid paremaks muuta. Kui turismihooaeg on pikem kui paar kuud, võivad kohalikud loota kindlale külastajate voolule ja nad teavad, et teenuste taset tasub pikas perspektiivis hoida.





2. Koged paremat teenindust ja näed autentsemat kultuuri





Väljaspool turismihooaega on järjekorrad lühemad või puuduvad sootuks - tänu sellele on ka teenindus parem. Madalhooajal on hea reisile minna siis, kui soovid vältida turiste püüdvate müüjate intensiivset müügijuttu.





Samuti on palju lihtsam näha valitud sihtkoha tõelist hingeelu ja kultuuri. Selle asemel, et astuda turistibussi, hüppa kohaliku bussi peale ja vali giidiga ekskursiooniga liitumise asemel omapäi vaatamisväärsustega tutvumine. Kui turiste on vähem, näed hästi, milline on igapäevaelu sihtkohas.





3. Säästad raha ja oled keskkonnateadlik





Madalhooajal on enamasti liinilendude saadavus parem ning vabu kohti leidub ka spontaanseteks lendudeks. See muudab omakorda hindade võrdlemise lihtsamaks, tagades, et saad veelgi rohkem säästa. Sama kehtib ka majutuste kohta: hooajavälisel ajal on valikuvõimalusi rohkem.





Samuti aitad kaasa hooajaväliste lendude optimaalse läbilaskevõime ja lendude tõhususe parandamisele. Täislennud on kütusekasutuse osas paremad, kirjutab Finnairi väljaanne BlueWings .





4. Väldid stressi ja järjekordi





Väljaspool hooaega reisimine on kindlasti rahulikum, sest lennujaamades on vähem sagimist. Tänu sellele on reisimine ka stressivaba.