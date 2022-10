Sügisene koolivaheaeg on täies hoos ja vaatamata viimase aja muredele inflatsiooni ja eriti just elektrihinna tõusu osas, on kuulda, et alates eelmise nädala reedest on sagimine Tallinna lennujaamas suurem kui kunagi varem. Järelikult rahval raha päris otsas pole ja reisitakse rõõmuga. Aga kuhu?