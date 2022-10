BRONEERI KOHE | Algas Ryanairi 24-tunnine välkmüük: seitse lennudiili alla 40 euro

Nimelt on Ryanairil käimas 24-tunnine välkmüük. Keskmisest tunduvalt soodsamad hinnad kehtivad ainult 25. oktoobril 2022.

Kõikide kampaaniate puhul on tähtis märgata, et müüki paisatud lennupiletite kogus on piiratud. Kui konkreetse hinnaga piletitüüp müüakse läbi, siis liiguvad turule kallimad piletid.