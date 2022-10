Koolivaheaja reisijad tekitasid Tallinna lennujaama parklates kohapuuduse

„Koolivaheaeg on reisimise tippaeg ja seetõttu on meil parkimismajas tõesti väga vähe kohti. Soovitame kõigil reisijatel, kes tulevad autodega, varuda tavapärasest rohkem aega, sest parkimiskoha leidmine ei pruugi käia kiirelt,“ ütles lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts ERR-ile.

Holts rääkis, et lisaks kolmekordsele parkimismajale lennujaama terminali ees on seal läheduses veel kaks parklat, kuhu reisile saabujad saavad oma auto jätta.

„Tänaseks on meil parkimiskohti veel alles küll, aga seda mitte enam parkimismajas. Sinna väga ei soovitagi inimestele enam minna parkimiskohta otsima. Võib-olla keegi just tuleb lennult ja sõidab oma autoga minema - eks neid üksikuid kohti ikka on - aga hetkel meil on rohkem parkimiskohti meie pikaajalises A2 parklas. See asub siis lennujaama reisiterminali ja Ülemiste hotelli vahelisel alal ja sinna saab sisse nii reisiterminali poolt kui ka lennujaama teelt sisse sõites,“ rääkis Holts.