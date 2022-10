Fjällräven Polar tuleb taas: kandideeri osalema kelgukoerte ekspeditsioonil, kuhu pääseb vaid 20 inimest üle maailma

Rootsi ja Norra polaaraladel toimuva arktilise kelgukoeramatka eesmärk on anda osalejatele võimalus kogeda elu teisel pool polaarjoont ning innustada inimesi rohkem talvisel ajal loodusesse minema.



Polari meeskond, kuhu kuulub 20 inimest ja 180 Alaska haski koera, alustab oma teekonda Põhja-Rootsist Poikkijärvi kaldalt, nende teekond kulgeb läbi Euroopa suurima igikeltsa ning lõppeb Põhja-Norras Signaldaleni orus.



Paar aastat tagasi polaarekspeditsioonil osalenud eestlanna Maiu Lünekundi sõnul saab kelgukoeramatkaga hakkama igaüks, kel piisavalt tahtmist ja pealehakkamist. Maiuga koos tegid neljapäevase kelgukoeramatka läbi inimesed, kes polnud kunagi elus näinud lund ega koera paitanud. „Kõik said lageda taeva all magamise ja kelgukoerte kelgul sõitmisega hakkama,“ julgustas ta.



Lünekundi sõnul muutus tema elu pärast polaarekspeditsiooni kardinaalselt. Täna elab Maiu oma kahe Alaska haskiga punases kaubikus ja sõidab mööda Euroopat ringi. Möödunud talve saatis ta mööda Portugalis, sel aastal aga kelgukoerte matkajuhina Åre lähedal Rootsis.



„Inimene ei ole loodud nelja seina vahele ja kelgukoeramatk polaarjoone taga aitas mul leida üles kontakti iseenda ja loodusega,“ ütles Maiu. „See ongi Polari võlu – mugavustsoonist väljumiseks ja millegi erakordse kogemiseks ei ole vaja teha muud kui kandideerida, sest vajalik varustus ja õpetus on korraldaja poolt tasuta.“



Enne Maiut on Polaril osalenud veel kolm eestlast: 2014. aastal eestlanna Katrina Sokk, 2016. aastal loodusfotograaf Hans Markus Antson ja 2017. aastal põhjanaabrite Soome riigilipu all osalenud Ketter Michelle.



Olulised kuupäevad: