Teadmiseks koolivaheaja reisile minnes: Helsingi lennujaam pakub lastega reisijale mugavaid võimalusi

„Terminalis on piisavalt ruumi liikumiseks, lennukite vaatlemiseks ja perroonil töötavate eriliste sõidukite uurimiseks,“ räägib Helsingi lennujaama reisijate teenindusjuht Hanna Hämäläinen Finaviast. „Kõik restoranid pakuvad lastele sobivaid sööke ja söögitoole ning soojendavad vajaduse korral kõige pisematele kaasa võetud toidu ja lutipudelid. Eineid saab take away-pakendites ka mugavalt lennule kaasa võtta,“ selgitab Hämäläinen.

Plaza Premiumi ja Finnairi ootesaalides on olemas laste mänguväljakud.

Neile, kes otsivad Schengenivälisel alal lapse eest hoolitsemiseks rahulikku kohta, on väravas nr 40 imetamistuba, mis sisaldab mikrolaineahja, mähkimislauda kui ka eraldi WC-potti. Soome kraanivesi on kvaliteetne ja puhas, nii et veepudeleid võib täita lennujaama veepunktides, mis asuvad nii Schengeni kui ka Schengenivälistel aladel. Schengenivälise ala veepunktist saab lisaks võtta kuuma vett. Vahemaandumise ajaks saab laenutada värava-alalt kärud, milles lapsed saavad istuda.