MINU RUMEENIA | Mulle meeldib suhelda füüsilise kontakti kaudu — näiteks maas rullides või üksteist kinni sidudes

Bukarestis veedetud aja jooksul avastasin nördimusega, et mul ei olnud mitte mingeid hobisid. Austrias elades oli kunstiga tegelemine nii kõikehõlmav, et mulle tundus lausa absurdne, kui mu käest küsiti, et mis ma vabal ajal teen? Mis vabal ajal? Mul ei olnud mitte mingit vaba aega. Kui ma õhtul teatrisse läksin, siis selleks, et end uute trendidega kurssi viia, kui ma midagi lugesin, siis ikka erialast kirjandust, näituste avamistel käisin eelkõige „nägu näitamas“, et säilitada kontakt kohaliku kunstimaastikuga.

Bukarestis on mu elu rahulikum ja olen saanud mõelda, mis minu jaoks üldse oluline on ja kuidas ma tahan oma aega veeta.

Tundsin, et mul on vaja uut hobi, mida ma teen ainult oma rõõmuks ja millest ei ole mitte mingit muud mõistlikku kasu. Lisaks otsisin hobi, kus saaks inimestega suhelda.

Peatselt leidsingi uue kire, kohast, kust poleks iial otsidagi osanud. Ühel järjekordsel kunstiüritusel, mille idee oli kokku tuua eri valdkondade artiste, sattusin shibari etteastet nägema. Shibari on jaapani juurtega sidumiskunst, bondage* -praktika, kus üks inimene seob köite abil teist inimest kinni. Seotavad mustrid on keerulised ja esteetiliselt meeldivad. Eriti oskuslikud köitjad on võimelised seotava nööre pidi üles riputama ja etteaste akrobaatika piirimaile tooma. Shibari võib olla erootiline või platooniline, sõbralik ja soe või siis sadistlik, turvatunnet või valu tekitav, sportlik või kunstiline praktika.