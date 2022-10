Võimsad elamused väikese raha eest: kuidas reisida võimalikult säästlikult?

Nõuandeid, kuidas reisida võimalikult säästlikult, jagavad Citadele panga eksperdid.

„Reisimine ja ühised elamused pere või sõpradega on üks tõhusamaid viise nii füüsilise kui ka vaimse tervise parandamiseks. Uuringud ütlevad, et puhkamine muudab inimesed rahulikumaks, produktiivsemaks ning loomingulisemaks. Paraku võib ilma eelneva planeerimiseta puhkus aga üsna kalliks minna. Seetõttu kutsun teid üles reisi kohta infot hankima, planeerima ning kaaluma ka sellised sihtkohti ja tegevusi, mis võib-olla ei ole tavapärased. Samavõrd oluline on hankida reisikindlustus, et puhkus ootamatult kallimaks ei kujuneks,“ ütleb Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Reisi rongi või bussiga

Reisima ei pea tingimata autoga, eriti ajal, mil kütusehinnad on oluliselt tõusnud. Lisaks on lastega reisivatele peredele ühistranspordi piletid üldjuhul soodsamad. Nädalavahetusel kodumaal seigeldes või naaberriiki külastades kasuta ajakulukamat transporti. Mida aeglasemalt sa liigud, seda säästlikumalt sa reisid. Muidugi ei maksa kohe liiga kaugele sõita, sest väikelastega peredele võib pikk bussisõit olla paras väljakutse. Kõige parem on eesmärgipäraselt reisida, sõites konkreetsele üritusele või tegema midagi, millest kogu pere saab osa võtta.

Vali reisimiseks tipphooaja väline aeg

Kui soovid reisipiletite ja -kulude pealt kokku hoida, eelista sihtkohti, kus turismihooaeg on lõppenud. Samuti võid sihtkohariigis valida mõne vähem populaarse piirkonna. Näiteks kui on soov sõita soojale maale, tasub Itaalia asemel külastada Horvaatiat, Montenegrot, Sloveeniat või mõnd muud Aadria mere äärset riiki, kus on palju madalamad hinnad.

Võid kasutada ka odavate lennupiletite otsimiseks mõeldud rakendusi. Siiski tuleb meeles pidada, et kõige odavamad lennud on enamasti ümberistumistega, mis ei sobi kartlikumale reisijale.