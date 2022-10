Soe päike ootab: edasi-tagasi lennud Tallinnast Mallorcale alates vaid 116 eurost

Lufthansa pakub soodsa hinnaga lendusid Tallinnast Mallorcale. Küll peab tagasiteel arvestama pikema ümberistumisega Frankfurdis (6h 35 min). Tähele tasub panna, et talvehooajal on paljud hotellid ja restoranid suletud, kuid jahematel kuudel on Mallorca väga sobilik näiteks matkamiseks.