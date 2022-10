FOTOD | Vaata, millised Eesti paigad said maailma rohelugude esisaja hulka

Järvamaad esindab Kirna mõisa lugu „Läbi lillede kogukonna südamesse ja populaarseks turismiobjektiks“. Kõik sai alguse hoopiski õnnetusest, kui 2019. aasta uusaastaõhtul maandus Nurmiko aeda ilutulestiku rakett ja süttisid kasvuhooned. 200 000 tulbisibulat päästeti ja toodi Kirna mõisa aeda. Kestliku turismi eksperdid, kes hindavad sihtkohtade lugusid kõikjal maailmas, andsid hinnangu: „See näide inspireeris, kuidas traagilist sündmust vaadelda positiivse nurga alt ja see positiivne nurk sihtkoha populaarsuse heaks ära kasutada.“

Hiiumaa tänavune lugu räägib elektrijalgrataste renditeenuse arendamisest ja nende laadimismajadest, mis töötavad päikeseenergial. Projekti eestvedaja on Peep Lillemägi MTÜst Ungrukivi Selts. Trian-S nime kandvate paviljonide projekti autor on Hiiumaal Soonlepas tegutsev Tõnis Kasemägi, kes on juba aastaid tegelenud autonoomsete energiaallikatega hoonete väljamõtlemise ning rajamisega.