Selles linnas juba igav ei hakka: üheksa põhjust külastada Viini oktoobrikuus

Kõrvitsad kuuluvad oktoobris kaupluste dekoratsioonidesse, eri värvi kõrvitsatega on meeleolukaks ja kauniks muudetud restoranide ja kõrtside sissepääsud ja lauad, rääkimata turgude ja supermarketite riiulitest, mis upuvad värvikate eri sorti kõrvitsate alla. Nii on ka restoranide menüüdesse lisandunud road kõrvitsatest, alates Hokkaido kõrvitsasupist ja kõrvitsaguljaššist kuni kõrvitsalasanje ja kõrvitsakoogini välja.

Minu mõte valida airBalticu otselend Viini õigustas end hästi, sest jõudsin kohale juba kell 9 hommikul. Kiirrong CAT viib otse lennujaamast kesklinna ja saab kohe alustada tutvumist kohvikutega. Näiteks otse peasisseostutänava Mariahilfestrasse juures asuv Café Ritter pakub just seda õhkkonda, mis on tüüpiline Viinile nii oma suurte akende, marmorlaudade kui stukklaega, millele lisandub kelnerite kiire teenindus, rohke valik kohvisid, küpsetisi ja kooke. Lõunal ja õhtul saab proovida ka tüüpilisi Austria sööke Viini šnitslini välja.

Peasisseostutänav Mariahilferstrasse on kaunis oma veel lehes oleva puudealleega, kus vasakul ja paremal on rohkelt erinevaid kauplusi, söögikohti ja kohvikuid.

2022/23 hooaeg on pühendatud Gustav Mahlerile ja toob välja rea uusi lavastusi. Oktoobri lõpus tuleb lavale ballett „Okasroosike“. Ooperi ümber olevates hoonetes on põnevad töökojad, kus valmivad kostüümid, peakatted ja parukad. Sellel hooajal on sisse viidud uus piletisüsteem, uuri lähemalt SIIT. Võimalik on saada ka 20-euroseid pileteid, see on aga neile, kes suudavad tunde püsti seista ja siiski etendust nautida.