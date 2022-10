IDA/VIRU #maitseseiklus – rohkem, kui oodata oskad

#maitseseiklus pakutakse midagi igale maitsele, nautida saab metsloomaliha, kana, kala, sealiharoogasid, aga on pakkumisi, mis sobivad veganitele. Eelroogade valikus on imelisi salateid, hõrke tartare, magusroaks valik rosinakringlist tiramisuni. Et väljasõit maitseseiklustele saaks meeldivalt meeleolukas ja rõõmurikas, pakume välja ka mõnusaid kohti majutuseks ja vaatamisväärsuste külastamiseks.

Tutvu IDA/VIRU #maitseseiklus pakkumistega aadressil idaviru.ee/maitseseiklus/.

MIMINO on Gruusia maitseid pakkuv trahter Jõhvis, kuhu sisse astudes satud justkui vanale Tbilisi tänavale, mida ilmestavad terrass, veinitünnid ja hubane tulekolle. Sel aastal on seiklejatele eripakkumiseks kokku pandud köögirahva enda lemmikud: maitseküllane salat „Tbilisi“, keedetud hinkaalid (mahlased gruusiapärased pelmeenid, mis valmivad käsitööna algusest lõpuni Mimino köögis) ja gruusiapärane šokolaadikook „Zamtari“.

„Armas omadele ja kodune külalistele“– on hästi tabatud hüüdlause. Täpselt nii imearmas ja hubane ongi mõisahotelli à la carte restoran, kus toidukuul on iga päev kalapäev. Andekad köögivõlurid on taldrikule ilu ja imelisi maitseid toonud 30 km raadiuses saadavast toorainest. Kliente kostitatakse komplektmenüüga: lusikapannkook lõhe ja kalamarjaga, pearoaks Peipsi koha ja desserdiks õllene kreembrülee.

Eriüritus: 10. novembril on võimalik osa saada eriõhtusöögist koos Mari Jürjensi kontserdiga.