Koolivaheaeg on peagi käes: tea lennureisile minnes oma õigusi

Kui sihtkohta jõudmiseks on vaja ümber istuda mõnes muus riigis, tasub uurida, kui palju selleks aega jääb. Hetkel on lennujaamades pingelised ajad: toimuvad streigid, lende tühistatakse, lükatakse edasi. See on toonud kaasa üsna pikad järjekorrad, et läbida turva-, passi- ja pagasikontrolli, teha check-in’i jne. Tasub meeles pidada, et vale ajaplaneerimise tõttu tekkinud lisakulusid reisikindlustus ei kompenseeri. Näiteks Tallinna lennujaam soovitab oma koduleheküljel tulla lennujaama kaks tundi enne väljalendu.