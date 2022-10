LENNUPILETITE OSTUKORV | 50 odavaimat sihtkohta, mis hetkel saadaval — alates 10 eurot ots

Kuupäevade ja hindade otsimiseks kasutati erinevaid otsimootoreid, sealhulgas Momondo ja Skyscanner. Kõik soodsaimad lennupiletid kuuluvad tavalisse hinnaklassi. Odavlendude kombineerimise puhul pole äraantavat pagasit hinnas. Samas haaravad tänapäeval paljud reisisellid kaasa ainult käsipagasi.



Võimaluse korral on eelistatud mugavaid ümberistumisi ja täiendavate ööbimiste vältimist. Seepärast võib alati leida veelgi odavamaid hindu, ent need tulevad millegi arvelt, mis võivad muuta paljude reisiliste jaoks lennupiletid kasutuks.



Lennupiletite hinnad muutuvad reaalajas. Eelmise ostukorviga võrreldes on hinnad kohati kallimaks muutunud. Samuti on Wizz Air pannud ootamatult kinni Tallinn-Napoli liini, mistõttu on sellevõrra koheselt vähem soodsamaid lende Lõuna-Itaaliasse saadaval.



Edasi-tagasi Stockholmi al 20 €

Edasi-tagasi Legolandi või Lalandi al 24 €

Edasi-tagasi Nürnbergi al 29 €

Edasi-tagasi Trevisosse al 32 €

Edasi-tagasi Iirimaale al 37 €

Edasi-tagasi Veneetsiasse al 39 €

Edasi-tagasi Pariisi al 40 €

Edasi-tagasi Berliini al 43 €

Edasi-tagasi Milanosse al 46 €

Edasi-tagasi Rooma al 47 €

Edasi-tagasi Põhja-Itaaliasse al 48 €

Edasi-tagasi Lõuna-Itaaliasse al 51 €

Edasi-tagasi Norrasse al 53 €

Edasi-tagasi Austriasse al 58 €

Edasi-tagasi Londonisse al 66 €

Edasi-tagasi Inglismaale al 69 €

Edasi-tagasi Küprosele al 76 €

Edasi-tagasi Barisse al 78 €

Edasi-tagasi Sitsiiliasse (Palermo) al 79 €

Edasi-tagasi Mallorcale al 79 €

Edasi-tagasi Hispaaniasse al 82 €

Edasi-tagasi Gruusiasse al 83 €

Edasi-tagasi Sitsiiliasse (Catania) al 84 €

Edasi-tagasi Maltale al 91 €

Edasi-tagasi Portosse al 99 €

Edasi-tagasi Toscanasse al 100 €

Edasi-tagasi Põhja-Kreekasse al 102 €

Edasi-tagasi Lõuna-Hispaaniasse al 104 €

Edasi-tagasi Madridi al 106 €

Edasi-tagasi Sardiiniasse (Cagliari) al 107 €

Edasi-tagasi Lissaboni al 110 €)

Edasi-tagasi Sardiiniasse (Alghero) al 115 €

Edasi-tagasi Costa Blancale al 116 €

Edasi-tagasi Marokosse al 122 €

Edasi-tagasi Tel Avivi al 133 €

Edasi-tagasi Ibizale al 137 €

Edasi-tagasi Maroko ookeanirannikule al 160 €

Edasi-tagasi Madeirale al 141 €

Edasi-tagasi Gran Canariale al 146 €

Edasi-tagasi Tenerifele al 165

Edasi-tagasi Põhja-Hispaaniasse al 193 €

Edasi-tagasi Jordaaniasse al 185 €

Edasi-tagasi Santorinile al 188 €

Edasi-tagasi Korfule al 201 €

Edasi-tagasi Costa Bravasse al 203 €

Edasi-tagasi Sharm el Sheikhi al 231 €