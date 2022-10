Leiliruumi jätkulendu ootama? 10 fakti Helsingi lennujaamast, mida sa varem ei teadnud

1. Terve korrus elektriautode laadimiseks

Helsingi lennujaama P2 parklas on kaheksa korrust, millest üks on täielikult mõeldud vaid elektriautode laadimisele. Seal on isegi päikesepaneelid, mida kasutatakse autode laadimiseks elektrienergiana. Kokku on laadimisjaamu sadu – elektriautode laadimiskohti on ka teistes lennujaama parklates.

2. Aurusaunad terminalis

Helsingi lennujaama terminalis on saunu rohkem kui üks. Aurusaunad asuvad pärast passikontrolli Finnairi Business Lounge'is ja Plaza Premium Lounge'is saabumissaalis. Auruvaba saun asub väravas 40.

3. Vannitoad lemmikloomadele

Ka karvased reisikaaslased väärivad mugavalt reisimist. Helsingi lennujaam pakub lemmikloomadele spetsiaalseid alasid vannitoa kasutamiseks, mis on väljas kohe saabumisaali ees ja siseruumides 51. värava juures.

4. Eriline puidust lagi

Kui olete hiljuti Helsingi lennujaama kaudu reisinud, olete ehk märganud kaunist puitlage uues väljumissaalis. Lagi on tegelikult tõeliselt raske, sest see on valmistatud 500 ainulaadsest soome kuuse tükist, loomaks reisijatele veelgi hubasemat õhkkonda.

5. Hotell lennujaama sees

Kui ees on ootamas hilisõhtune või varahommikune lend, on lennujaama terminalis võimalik ööbida hotellis Glo Hotel Airpost Helsingi. Toa saab broneerida terveks ööks või vaid mõneks tunniks.

6. Raudteejaam 30 meetrit maa all

Helsingi lennujaamas on rongijaam, mis asub 32 meetrit lennujaama all, kuhu saab sõita klaasliftiga. Rongiga lennujaama saabumine on saanud üha populaarsemaks, kuna see ühendab lennujaama ja Helsingi kesklinna vaid 30 minutiga.

7. Kaasaegsed reeglid turvakontrollis

Helsingi lennujaama turvakontroll võib olla veidi erinev sellest, millega olete harjunud. Enam ei pea elektroonikat ega vedelikke kotist välja võtma. Tänu uusimale tehnoloogiale saab koti otse skaneerimismasinasse panna ja läbi turvaväravate jalutada.

8. Kuulsad lumesahad