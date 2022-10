Matkaja paradiis Soome: lummavad vaated, kasesalud Karjalas ning lõpmata palju järvi ja saari

Karjalas asuv Koli rahvuspark on oma lummava looduse ja vaadetega inspireerinud nii Sibeliust kui ka mitmeid teisi heliloojaid, kunstnikke ja fotograafe. Pole ka ime, sest paiga ilu ja võimsus on unustamatud. Ka Kolil on matkajatel võimalus valida mitmete eri radade vahel pikkusega 1,5 kuni 61 kilomeetrit. Radade ääres on mitmeid puhke- ja telkimispaiku ning matkamaju, kus hinge tõmmata ja ööbida saab. Enamus radadest saab alguse Koli rahvuspargi Ukko külastuskeskusest, kust saab ka asjatundlikku nõu ja soovitusi teekonna planeerimiseks. Meie seltskond valis esimeseks rajaks 7,5 km pikkuse Mägra raja, mis esmalt viis meid Ukko-Koli tippu (Lõuna-Soome kõrgeim punkt, 347m), kust avanevad hingematvalt võimsad vaated Soome suuruselt neljandale järvele, Pielineni järvele. Mägrarada pakub lummavaid vaateid veelgi ning tänu oma mitmekülgsusele, kus männimetsad vahelduvad päikeseliste niitudega, on tegemist igati nauditava teekonnaga. Et raja lõppedes ning külastuskeskusse tagasijõudes ei olnud meie matkajanu veel kustutatud, otsustasime väikesema seltskonnaga liikuda sadama poole ning valisime selleks 3-kilomeetrise Kaseraja, mis kulges männimetsade asemel läbi karjamaade, vanade talupaikade ning kasesalude, pakkudes taaskord vaheldust. Siinjuures ei saa mainimata jätta, et Karjala kasesaludes on tõesti kõik kased tikksirged, nagu postkaartidel, ning ühtaegu haprad ja tugevad mustvalge koorega puud jätavad vankumatu mulje. Kes aga lõpuks Koli sadamasse jõuab, siis (augustikuus) soovitan tellida endale preemiaks tükk „mustemast musta“ ja imemaitsvat mustikakooki.