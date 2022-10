FOTOD | Kuulsad uunikumiga maailmarändurid jõudsid Eestisse

Smitside sõnul on reisi eredamateks hetkedeks erinevate inimestega kohtumine. „Kuna sõidame oma autoga ringi, elame haagises, käime kohalikus toidupoes ning sööme kohalikes toidukohtades, siis oleme võimalikult lähedal kohalikele inimestele. Andide mäestikul pidime järelhaagise ehk Zambezi maha jätma ning sõitsime seal vaid autoga – mitmed kohalikud kutsusid meid enda juurde külla, sööma-jooma ning pakkusid kohalikke garaaže auto putitamiseks,“ lisas Uus-Meremaa paar. „Kohalike külalislahkus kõikides külastatud riikides on olnud unustamatu.“



Fredil ja Elisabethil on mõlemal sünnipäev 8. oktoobril ning see aasta tähistati seda Eestis, kus neil avanes võimalus sõita maailma esimese auto täissuuruses koopiaga.



Põnevad kogemused



Abielupaar alustas maailmareisi 2014. aastal ja seni pole nad hetkekski oma otsust kahetsenud. Kõige keerulisem oli laste ja lastelaste maha jätmine, ent tehnoloogia abiga suheldakse nendega igapäevaselt. Selle aja jooksul pole kordagi nende autot ega muud varustust varastatud või muudmoodi kuritarvitatud.



Vanapaar elas üle öö Brasiilias Amazonase vihmametsas, kui neid ümbritsesid jaaguarid, samuti öö Guatemalas, kus tuhanded suured, kuni 2cm pikkused punased sipelgad vallutasid nende auto ja hiljem nende haagise. „Hondurases vahistas meid narkopolitsei, ent ka sealt pääsesime õnnelikult tulema,“ lisas Smits.



Ka vana Mercedes on suurepäraselt vastu pidanud. Erinevaid juppe on reisi ajal vahetatud, ent Fred Smitsi sõnul on auto usaldusväärne, sest ta vahetab mootoriõli iga 8000 km tagant. Reisi käigus on osaletud ka legendaarsetel võidusõitudel nagu Carrera Panamericana Mehhikos ning Mille Miglia Itaalias.



Järgmised plaanid



Soomes sai hodomeetril täis 400 000 km, millest ümbermaailmareisi läbisõit on 230 000 km. Eestist liiguti edasi läbi Läti ja Leedu Kesk-Euroopa poole. „Marsruut muutub reisi jooksul tihti, plaanime oktoobri lõpuks jõuda Hollandisse, et auto kallal natuke nokitseda ning kohtume jõuludel oma perega Itaalias,“ kommenteeris Smits järgmisi sihtkohti.



Järgmisel aastal on plaan sõita Türki, Iraani ja sealt edasi Kreekasse, kust liigutakse Egiptusesse ja üle Aafrika mandri Lõuna-Aafrikasse. Kahe aasta pärast on vaja minna tagasi Uus-Meremaale, et poliise pikendada, ent plaan on sõita ringi ümber maailma nii kaua kuni peab vastu auto, paari tervis ning tervisekindlustus kehtib.



Järjepidevalt teel 8 aastat



Pensionieas tehakse tihti asju, mille jaoks varem aega ei olnud. 2011. aastal sõites tööasjus Uus-Meremaalt Ameerikasse, ostis Fred Smits lennujaamast Briti ajakirja „Classic & Sports Car“, kus oli artikkel mehest, kes uunikumiga 80 päevaga ümber maakera ringi sõitis. Olles sihtpunkti jõudnud, saatis Smits abikaasale sõnumi: „Jõudsin kenasti kohale ning tean, mida pensionile jäädes tegema hakkame – sõidame oma Mercedes-Benziga ühelt Ameerika rannikult teisele.“



Reis algas 2014. aastal Uus-Meremaal ning ainuke katkestus oli 2020. aastal Hollandis koroonapandeemia tõttu. Ümbermaailmareis jätkus 2022. aasta veebruaris.



Reisi peamine kaaslane on paaril 1957. aasta auto Mercedes-Benz 220S „Ponton“, hüüdnimega „Abel“, mille paar soetas juba 2003. aastal. Auto ning magamiseks ja elamiseks mõeldud järelhaagise „Zambezi“ ettevalmistus kestis 26 kuud. Auto restaureeriti täielikult, see käis hoolduses ja vanad jupid vahetati uute vastu. Näiteks on auto varurattad peidus treileris, kus on igapäeva toimetusteks vajalik köök pliidi ja külmikuga, magamisase ning tähtis elektritrafo.



Enne Eestisse jõudmist on paar sõitnud oma autoga läbi 31 riigi, sh Ameerika Ühendriikide, Kanada, Mehhiko, Belize'i, Guatemala, El Salvadori, Colombia, Ecuadori, Peruu, Tšiili, Argentiina, Paraguai, Brasiilia, Uruguay, Boliivia, Suurbritannia, Hollandi, Belgias, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Itaalia, Tšehhi, Taani, Rootsi, Norra ja Soome. Lisaks käis paar ilma autota tutvumas Galapagose saarte, Kuuba, Amazonase vihmametsade ja Antarktikaga.



Fred ja Elisabeth on ööbinud enam kui 550 erinevas kohas, sealhulgas 170 kämpingus. Reisisihtkohtade temperatuur on kõikunud 12 miinuskraadist 46 kraadini. Selle aja jooksul on autosse valatud üle 22 000 liitri bensiini ja mootorisse 340 liitrit õli ning läbi on sõidetud 51 rehvi.



Fredi ja Elisabethi seiklustele saab kaasa elada nende Facebooki lehel ClassicStrider.