Ekspert: viis soovitust, kuidas teha sügisene lennureis lastega võimalikult lihtsaks

Kõige tähtsam on mitte paanikasse sattuda ning ühtlasi olla valmis plaane ümber tegema. Tõenäoliselt ei ole te teel kuhugi, kus ei oleks vajadusel saada arstiabi. Ravimid juba on endal kaasas. Kui ka tuleb mõni plaanitud tegevus ära jätta, et laps saaks puhata ja kosuda, ei tähenda see, et puhkus ei läheks asja ette. Alati on võimalik leida rahulikumaid tegevusi ööbimiskoha läheduses, mis viivad pere sellegipoolest argirutiinist välja.

Babyshopi eksperdi sõnul on lastega puhkamise juures aga kõige olulisem, et reisi ei planeeritaks liiga tegevusi täis. „Alati tuleb ette ootamatusi ja kui üritada järgida tihedat päevakava, võib see tekitada hoopiski rohkem stressi kui argielu. Igasse päeva peaks jääma ka niisama olemise, otsesõnu puhkamise aega. Kõige tähtsam on ju see, et kogu pere on tulnud igapäevatoimetustest eemale ja saavad koos aega veeta,“ soovitas Neissaar.