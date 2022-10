Adrenaliinijahil Dubais: seitse tegevust, mida tasub Ühendemiraatide suurlinnas ette võtta

Käesoleva artikliga toome lugejateni mõned soovitused, kuidas adrenaliinitaset Dubais kõrgel hoida. Tasub eelnevalt ka mainida, et peaaegu alati on soodsam oma broneeringud kodulehtede kaudu varem ära teha, kui et kohapeal pileteid osta. Samuti pääseb nii ka järjekorrast, mis tipphooajal võib venida üpriski pikaks.

1. Kõrbesafari – Liiva leidub Araabias pealtnäha enim ja patt oleks sellele mitte kasutust leida. Mitmekülgsed safarid jätavad reisijatele kindlasti kustumatu mälestuse, sest suurel kiirusel liivaluidetel kihutamine ei jää alla adrenaliinirohkele sõidule Ameerika mägedel. Erinevad programmid sisaldavad nii 4×4 maastureid, ATVsid, kaamleid, kohapealset meelelahutust ja ööbimist lageda taeva all. Uljam suusarahvas saab liivamägedel oma oskused lumelaua või eestlaste jaoks klassikalisemate suuskadega proovile panna. Teenusepakkujatest tasub esile tuua kõrgelt hinnatud OceanAir Travels’i, kellel kogemust kõrbesafaridega juba üle 15 aasta. Vaata lähemalt SIIT .

2. Päevatuur Abu Dhabi Ferrari Worldis – Maailma suurim sisetingimustes loodud teemapark, mis asub Dubaist paaritunnise sõidu kaugusel Abu Dhabis, ei ole pelgalt autosõprade jaoks. Ferrari Worldis on külastajatele avatud tervelt 40 atraktsiooni, mille hulka kuulub Ferrari nimele omaselt maailma kiireimad Ameerika mäed. Turbo Track lennutab adrenaliinisõltlased Ferrari Worldist taevasse, kus langetakse nullgravitatsioonis tagasi maa peale. Samuti on külastajatele avatud ka 290 meetri pikkune kardirada. Aeglasemalt kulgevad inimesed saavad imetleda erinevaid maalähedasi atraktsioone ning avatud on ka klassikalised lõbustuspargi õnnemängud. Kohapeal on külastajate kütusepaagi täitmiseks avatud mitmed restoranid. Soovitav on broneerida päevatuur juba varakult. Vaata lähemalt Ferrari Worldi kodulehelt SIIT .