Kas teadsid? Kogenud matkaja õpetab, kuidas metsas number kahel käia

Kui välikäimlaga RMK platsi matkaraja läheduses pole, on tualetiks metsaalune ja see võib algajale matkajale tekitada mõningat ebamugavust ja isegi hirmu. „Siin passib vana hea ütlus, et harjutamine teeb meistriks ning ebamugavus kaob, kui metsavetsus käimist natuke praktiseerida,“ ütles Karmen.



Karmen soovitab metsas number kahel käies leida mõni varjuline koht, maa sisse kanna või kühvliga väike auk kaevata ning pärast auk samblaga kinni katta. Nii nagu igasuguse prügi puhul, tuleb ka vetsupaberi käitlemisel jälgida üht olulist reeglit – kõik, mis endaga metsa kaasa võtad, sinust maha jääda ei tohi. „Vetsupaber küll laguneb looduses, aga enne seda võivad metsloomad selle üles kaevata,“ selgitas Karmen.



Valuliku menstruatsiooni korral soovitab Karmen pigem koju jääda ja puhata, sest keha vajab sel perioodil vaikust ja rahu. Küll aga pole pikkadel matkadel see tihti võimalik ning kuupuhastus tuleb teha läbi ka rajal olles.



„Soovitan matkale kaasa võtta samad hügieenitarbed nagu tavaliselt,“ ütles Karmen ja lisas, et sarnaselt vetsupaberile pole ka pesukaitsme ega tampooni koht looduses. Tampooni saab tema sõnul kasutada hästi tulealgatusmaterjalina lõkke tegemisel



„Mul ei olegi sellist asja nagu matkameigikott,“ vastab Karmen küsimusele, mida võiks leida ühe pikamaamatkaja meigikotist, kuid lisab, et on igapäevaselt ka harv meigikandja. Hügieenitarvikutest haarab ta pikemale matkale kaasa hambaharja- ja pasta, haavasalvi, jäägeeli, kuumal ajal päikesekaitsekreemi, huulepalsami, tüki seepi ja desinfitseerimisvahendi.



Juuste pesemiseks soovitab Karmen võtta kaasa tahke šampooni, mis kaalub vähe ja võtab matkakotis vähe ruumi. „Matkamine ei pea olema kõigi mugavuste keelamine. Oma kogemusest võin öelda, et peale nädalat tahaks juukseid juba pesta – see annab värskuse kogu kehatasandil,“ lisas ta.



5 sammu metsas kakal käimiseks: