VIDEO | Tallinna Lauluväljakule kerkib detsembris Alice Imedemaal teemaline valguspark

Käsitööna valminud ainulaadsed valgusskulptuurid on loodud siidist ning mõnede kõrgus on kuni kaheksa meetrit. Valgusfestivali põhiteemaks on Alice Imedemaal kangelased ning kuulsa muinasjutu tegevuspaik: üleelusuurused seened, taimed ning lõputu teejoomine.