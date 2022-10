Suur tunnustus! Kuulus reisiajakiri Condé Nast Traveler nimetas ühe Eesti lossi üheksa parima hulka maailmas

See auhind on hinnaline: Condé Nast on maailma mõjukamaid elustiilimeedia korporatsioone, koondades enda alla peale Condé Nast Traveleri ka väljaandeid nagu Vogue, Vanity Fair, Wired, Architectural Digest jt. Traveleri avaldatud edetabeli maailma parimatest loss-hotellidest leiad SIIT .

Keila-Joa Schloss Fall taastaja Andrei Dvorjaninovi sõnul on Traveleri hinnang üks suurimaid tunnustusi, mis turismivaldkonnas tegutsevale ettevõtjale osaks võib saada. „Oleme lossi taastades ja Keila-Joa Shloss Fall kompleksi arendades lähtunud detailides nii selle ajaloost kui luues harmooniat tänase turunõudlusega. See, et tunnustus tuleb oma valdkonna absoluutselt tipult, on hinnang nii lossi meeskonnale kui ka kogu eesti turismitööstusele laiemalt. Oluline on Traveleri märkamise juures ka ajastus, sest Eesti kui sihtkoht vajab alati positiivset rahvusvahelist tähelepanu, eriti praegusel COVIDi-järgsel ja rahvusvaheliselt turbulentsel ajastul“, ütles Dvorjaninov.