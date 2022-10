Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Nädalavahetuse sündmuste valik on kirju. Kuuleb romantilist muusikat, võiks minna vaatama Andy Warholi näitust, külastada Tallinna avatud uste päevi või minna lihtsalt Saaremaale jooksma. Ilmselt kõige lahedam asi, mida vaatama minna, on Merkuuri planeet. Ah et mis? Neljapäeva ja reede varahommikul saab seda tasuta minna teleskoobiga AHHAA katusele uurima.