Taiwanis lõpetati ranged koroonapiirangud ja saar on taas turistidele avatud

Taiwan on üks viimaseid piirkondi, mis on koroonapandeemiast tingitud karantiininõude lõpetanud. Samal ajal kehtib Mandri-Hiinas karm null-koroona poliitika, kuigi paljudes teistes riikides on võetud sihiks ühiskondliku elu ja majandustegevuse jätkamine koroonaviiruse levikust hoolimata.