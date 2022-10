FOTOD | Amfiib-buss ja veel nii mõndagi uut Stockholmis, mida on nüüd aeg omal nahal kogeda

Stockholmis on paljud eestlased käinud rohkem kui üks kord. Kuid kui keegi arvab, et ta on Rootsi pealinnas juba kõike näinud, siis on see küll vaevalt tõsi, sest esiteks on Stockholmis vaatamisväärsusi palju rohkem kui paari kruiisireisi jooksul ära vaadata jõuab ja teiseks tuleb neid ju pidevalt juurde. Täna teemegi juttu Stockholmi uutest põnevatest huviväärsustest, millest sa ilmselt veel kuulnudki pole.