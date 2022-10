VAATA TÄNA | Kogu Vana-Egiptuse ajalookaar visuaalselt rabavas dokumentaalsarjas

Ajaloo esimene territoriaalriik on kestnud üle 3000 aasta – kauem kui ükski teine tänapäeval eksisteeriv riik. Sellegipoolest lõhestavad kriisid kuningriiki ja põhjustavad kaost. Just neid faase kardavad Niiluse ääres elavad inimesed kõige rohkem. Sest nad teavad, et õitsenguni viivad vaid kord ja stabiilsus. Egiptlaste mitmekesine kultuur loob neile identiteedi, ühtsustunde. Iga tunnipikkune osa räägib püramiidide, vaaraode ja preestrite lugudest, tuues esile otsustavad lahingud ja kartmatud naisjuhid. Kuid sarjas minnakse ka juba tuttavast kaugemale, et uurida, kuidas elasid ja mida mõtlesid tavainimesed, näiteks riigiteenistuja, arst või talunik. Kuidas nemad oma maju ehitasid, elatist teenisid, millesse nad uskusid?