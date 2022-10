Aeg teha reisiplaane: Tallinna lennujaama talvises lennugraafikus on 40 otsesihtkohta

„Linnapuhkuse sihtkohtade valik Euroopa suurlinnadest on väga hea. Kaetud on tuntud sihtkohad nagu Berliin, London, Pariis, Rooma, aga soovitan ka avastada näiteks Viini, Nürnbergi ja Istanbuli,“ rääkis Pärgmäe ning lisas, et suusareisi huvilistele on talvises lennuplaanis lausa seitse sihtkohta. „Kõigile, kes mõlgutavad suusapuhkuse plaane, soovitan vaadata sihtkohtadena Salzburgi, Milanot, Müncheni, Zürichit, Nürnbergi, Viini või Veneetsiat (Treviso lennujaam), kust on tagatud mugav ühendus piirkonna parimate suusakuurortitega,“ sõnas Pärgmäe.

Suvine reisimise kõrghooaeg on küll taandunud, ent Pärgmäe sõnul on huvi reisimise vastu endiselt suur. „Suvised pikad järjekorrad Euroopa lennujaamades on saadud valdavalt kontrolli alla ja lennundusteenuse kvaliteet on kiirelt paranemas. Sellest suvest saadud õppetundidest on tehtud omad järeldused ja ettevalmistused sujuvaks talve- ning 2023. aasta suvehoojaks on kõikjal juba alanud,“ rääkis Pärgmäe.