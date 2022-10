REISIIDEED | Parimad paigad, kuhu just praegu sügistuulte eest pakku sõita

Souli pulbitsev süda on kaunistatud pilvelõhkujate ja elektroonikaga, mis muudavad selle Lõuna-Korea suurlinna ostlejate paradiisiks. Linn ühendab põneval moel moodsa arhitektuuri loodusega, seega tasub vaeva lihtsalt jalgsi linnas ringi liikuda. Ühistransport on täpne ja arusaadav, nii et ka kõige kogenematum reisija saab hästi hakkama.

Autoga reisijad võiksid suunduda Palermo lähedal asuvasse põnevasse Caccamo kindlusesse. Need, kes armastavad välitegevust, saavad ujuda, snorgeldada, surfata või matkata mööda saare randu ja loodusradu. Linnade turud on täis maitsvaid ja värskeid suupisteid. Iga reisija leiab saarelt oma meeleolule vastava linna.

Oktoober on suurepärane kuu Belize'i reisimiseks siis, kui on soov leida meelerahu, odavaid hindu, sooja päikesepaistet ja probleemiks pole ka sademed.

Oktoober on Kesk-Ameerikas asuvas Belize'is tavaliselt vaikne kuu ja ehk just seetõttu võiks sinna suundudagi. Hooaega nimetatakse küll orkaanihooajaks, ent tormi võimalus on tegelikkuses üsna väike. Öösiti võib küll tundide viisi sadada, ent õhk on soe ja päike kuivatab vihma jäljed kiiresti. Hotellides on hulgaliselt pakkumisi, hinnad on soodsamad ning randades ei ole enam nii palju rahvast. Samuti ei ole vaatamisväärsused enam turistide poolt üle rahvastatud.

Oktoober värvib põhjapoolkera lehtmetsavööndi punaste ja kollaste lugematute varjunditega. Mõned inimesed igatsevad jaheneva õhu tõttu veidi soojemaid puhkusekohti. Sel juhul sobivad ka mitmed Euroopa linnad just sügisel ideaalselt pikaks nädalavahetuseks. Loe, kuhu on just praegu parim aeg reisida.

Mehhiko on suur maa, mis sisaldab kahe ookeani vahel tohutuid kõrbeid, džungleid, mägesid ja suurlinnu. Ajalugu on mitmel moel kohal, seda võib märgata eelkõige maiade kuulsates templites.

Paljude reisijate arvates on parim aeg Mehhiko külastamiseks kevad. Ent just siis käivad siin Ameerika koolilapsed oma kevadist vaheaega veetmas. Sügis on Mehhikos ilus. Võrreldes kevadega on seal vähem rahvast ja mitte nii palav. Lõuna-Mehhikos on sügis vihmaperiood, mil turiste on vähem. Samas on just siis metsad ja orud ning džunglisse peitunud varemed kõige kaunimad. Kariibi mere rannikul hakkab orkaanihooaeg lõppema.

Looklevad alleed viivad kanali äärde. Kõrgetasemelistes restoranides saab maitsvaid hõrgutisi nautida. Samuti ka kunsti linna muuseumides, nagu Gallerie dell'Academia ja Palazzo Grassi. Sügise juures on parim see, et Rialto ja Ohete sillad pole turistidest ummistunud ning huvitava Peggy Guggenheimi muuseumi ees puudub pikk järjekord.

Kohalikud peavad oktoobrit parimaks ajaks romantilise Veneetsia külastamiseks. Suvised tohutud turistide massid on lahkunud ning jätnud linna märgatavalt rahulikumaks, võimaldades seda täiel rinnal nautida. Päeval kõigub temperatuur +15 kuni +20 kraadi ümber. Seega on Veneetsia hea reisisiht ka hilissügisel.

Toidugurmaanide jaoks on Soul suurepärane reisisihtkoht, sest turud, kvaliteetsed restoranid ja tänavatoiduletid on täis maitsvat loomingut. Kohalikud teemajad on kohustuslikud nendele, kes hindavad kohalikku kultuuri. Arvukad templid ja galeriid meelitavad ajaloo- ja kunstihuvilisi ning päev võib tegelikult jätkuda hilisõhtuni, mil turist saab suunduda ühele linna arvukatest ööturgudest. Soul ei maga kunagi.

Pärast ummikutest tulvil suve on sügis eriti ahvatlev aeg, mil jõeorgu piiravad nõlvad ja viinamarjaistandused kattuvad sügisvärvidega. Rein ongi kõige romantilisem just sügisvärvides, kui õhtud pimenevad ning õhk jaheneb.

Piki Reini käänulist teed reisides hämmastab jõge ääristavate võimsate losside hulk. Kokku võib UNESCO maailmapärandi nimistusse valitud Kesk-Reini oru ligikaudu 65-kilomeetrilisel alal leida enam kui 40 keskaegset lossi. Paljudes neis on nüüd hotell või restoran.

New England, USA

Ameerika Ühendriikide kirdeosas, Kanada piiril asetsev kuuest osariigist koosnev New England on meeliskoht puhkuste veetmiseks just oma mitmekesise looduse tõttu. Oktoobris võlub loodus oma punakaspruunide toonidega. Ning see ilu on nägemist väärt, et tulla seda imetlema ka kaugetest paikadest.

Sellise kauni maakoha külastust on lihtne ühendada ka linnapuhkusega piirkonna suurimas linnas Bostonis.

Transilvaania, Rumeenia

Sügis Rumeenia Transilvaanias on muljetavaldav kogemus oma karmiinpunastes värvides helendavate metsadega. See on ka suurepärane aeg näha looduses metsloomi ning matkata Karpaatides. Oktoober tähendab ka märgatavalt vähem ummikuid ning mõnusat temperatuuri.

Transilvaania ja selle kuulsaim „elanik“ on tuntud Bram Stokeri romaanist „Dracula“. Brasovi lähedal asuvat Brani lossi on hakatud pidama Dracula lossiks, kuigi tegelikult pole see kuidagi seotud Dracula prototüübi, julma Vlad Tepesiga, kes valitses piirkonda 15. sajandil. Viimastel aastatel on loss hakanud meelitama „vampiirijahtijaid“ tähistamaks halloweeni selle piirkonna salapärasel udusel maastikul.

Vietnam