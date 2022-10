Rännumeeste lemmikmess on tagasi: Tourest tuleb üle kahe aasta taaskord reisilusti pakkuma

Kui traditsiooniliselt on Tourest toimunud reedest pühapäevani, siis seekord avab reisiteemaline koguperemess oma uksed juba neljapäeval ning kestab laupäeva õhtuni. Messi lahtiolekuaega õhtuti pikendatakse, et kõik külastajad jõuaksid pärast tööpäeva rahulikult messil pakutavaga tutvuda.



„Kaks aastat pole Tourest toimunud ja meil on tõeliselt hea meel tõdeda, et inimesed ootavad väga nii messi kui ka reisimist,“ ütles Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik. „1. oktoobrist avame registreerimise Tourest messi eksponentidele, kellest paljud on samamoodi küsinud infot messi toimumise kohta. Loodame, et pakkumiste ja osalejate poolest tuleb läbi aegade üks huvitavamaid Toureste.“



EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juhi Rainer Aaviku hinnangul on Eesti inimesed olnud usinad sise- ja välisreiside kasutajad ning on vaatamata viimaste aastate piirangutele valmis alati reisile minema, et tööst vabal ajal reisielamuste abil pingeid maandada.



„Tourest messi aastakümnete pikkune ajalugu tõestab, et Eesti inimene on uudishimulik ja otsib innukalt uusi elamusi,“ ütles Aavik. „Välisreiside kõrval on messipubliku seas alati võrdselt tähelepanu äratanud Eestis puhkamine. Lisaks publikule julgustan Eesti turismiettevõtjaid messil osalema ja nautima üle mitme aasta messimelu ja vahetut kontakti paljude klientidega.“



Järgmise aasta 9.-11. veebruarini toimuv kolmepäevane mess leiab aset traditsiooniliselt Eesti Näituste Messikeskuses, kus saab turvaliselt tutvuda reisivõimalustega, saada olulist infot erinevate sihtkohtade kohta, soetada hea hinnaga messipakkumisi ning unistada julgelt erilistest reisidest.



„Seekord kergitame messipakkumiste saladuseloori juba enne Touresti ning meie kodulehele ilmub eksponentide tutvustuse juurde nupuke, kuhu vajutades saab selle eksponendi messipakkumistega tutvuda. Usume, et see annab inimestele veelgi rohkem paindlikkust oma otsuseid teha ja endale meelepärane reis osta,“ märkis Hallik.



„Sihtkohtadele on väga oluline messil kohal olla ning pakkuda uusi tooteid ja uut kvaliteeti. Selleks sunnib nii muutunud maailm kui ka tihe konkurents. Touresti külastajatele tähendab see suuremat valikut ja asjatundlikku nõu reisiprofessionaalidelt ning sihtkohtade esindajatelt,“ lisas ta.



Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu korraldatava kolmekümnenda Touresti messialale püstitatakse taas armastatud Puhka Eestis ala ning Eesti toiduteelised pakuvad erinevate piirkondade ehedat toidukaupa Elamuste ja Maitsete hallis. Kuna 2023 on kuulutatud sauna-aastaks, siis leiab Tourestilt tänavu ka Saunatee, mis sisaldab kõikide Eesti maakondade saunainfot. Lisaks toimub messil erinevaid saunateemalisi mänge ja tegevusi.