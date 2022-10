Täna hommikul suunati Riia lennujaamas maanduma pidanud lennud Tallinnasse

„Meil maandus kokku neli lendu, mis esiti pidid maanduma Riias. Kõik lennukid lendavad esimesel võimalusel oma sihtjaama. Praeguseks on vähemalt kaks lendu juba Riia poole startinud,“ lisas Holts.

Tegemist on tavapärase praktikaga lennunduses ja seda tuleb ikka ette. Kui üks lennujaam ei saa lende vastu võtta, tuleb ümberkaudsetel lennujaamadel olla valmis korraga rohkem lende vastu võtma. „See toob kaasa meie töötajate jaoks omajagu lisategevusi ja reisijatele veidi pikemaid ooteaegasid, aga selleks me siin olemegi, et ka sellistes olukordades kõik reisijad ja õhusõidukid ära teenindada,“ täpsustas kommunikatsioonijuht.