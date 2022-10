VIDEOD | Lollide turistide suvi jätkub. Vatikanis asuvas muuseumis kaotas ameeriklane pea

Museo Chiaramonti on osa Vatikani Muuseumite kompleksist, kus asub ligi 1000 antiikset skulptuuri ja büsti. Kaks neist said kahjustada, kui üks ameeriklane lükkas ühe vihaga ümber ning jooksis teise pikali põgenedes. 50. aastates mees nõudis enne seda paavstiga kohtumist, aga kui ta teada sai, et seda talle ei võimaldata, siis ta vihastus. Kõik see juhtus muuseumi koridoris, kus oli reas ligi 100 teost.

Kaks teost on viidud muuseumi restaureerimisruumidesse, et need üle vaadata. Esmase info järgi on need 2000 aastat vanade tööde koopiad. Mees saadi kätte ja anti üle politseile. Muuseumi esindaja sõnul olid kaks büsti küll kahjustada saanud, aga mitte liiga karmilt. Üks jäi ilma ninaosast ja kõrvast, teisel büstil tuli lihtsalt pea pjedestaali küljest lahti. Nii jõuavad teosed peagi muuseumisse tagasi.

Museo Chiaramonti puhul on öeldud, et selle hea külg on see, et külastajad saavad antiiksete skulptuuridega seista sõna otseses mõttes silmitsi. Ameeriklase poolt korraldatu võib aga kaasa tuua selle, et teoste ja külastajate vahele asetatakse lindid või midagi muud taolist.

Turistidel ei ole Roomas olnud just eeskujulik suvi. Juulikuus jäi Kanadast pärit naisterahvas vahele oma nime lõikamisega Colosseumi seina sisse. Ameerika turistid sõitsid aga elektritõukeratastega alla Hispaania treppidest. Selle tulemusel tuli trepi küljest ka tükke lahti. Saudi-Araabiast tulnud külastaja sõitis samast kohast alla koguni oma Maseratiga.

Vaadake, kuidas turistid tõukeratastega käitusid.

Saudi-Araablase tegevus jäi samuti kaamera vaatevälja: