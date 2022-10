Londoni Heathrow' lennujaam lõpetab sel kuul reisijate piirangud. Mida see tähendab?

Lennujaam tühistab alates 29. oktoobrist kõik väljuvate reisijate piirmäärad, kinnitas lennujaam teisipäeval Travel + Leisure'ile, võimaldades lennufirmadel müüa pileteid nii paljudele reisijatele, kui nad soovivad ja saavad vastu võtta.

Lennujaam kehtestas esimest korda reisijate mahu piirangud juulis, piirates lennujaama väljumisi 100 000 reisijaga. Kuu aega hiljem pikendas lennujaam piirmäärasid oktoobrini. Ülempiir kehtestati esimest korda pärast seda, kui lennujaam oli sunnitud vabandama märkimisväärselt pikkade järjekordade ja pagasiprobleemide pärast. Pärast uut poliitikat ütles Heathrow, et viimasel hetkel on vähem tühistamisi ja ooteajad pagasi kättesaamiseks on lühemad.

„Me võtsime juulis kasutusele vajalikud meetmed, et kehtestada ajutine läbilaskevõime ülempiir, mida on nüüdseks pikendatud oktoobri lõpuni. Selle ülempiiri tulemuseks oli vähem viimase hetke tühistamisi, parem täpsus ja lühemad ooteajad pagasi kättesaamiseks,“ ütles lennujaama pressiesindaja. „Meie tähelepanu on alati olnud suunatud piirangu võimalikult kiirele kaotamisele, kuid me teeme seda, kui oleme kindlad, et rohkemate reisijate lisamine ei kahjusta piiranguga tagatud teenindustaset. Jätkame koostööd kõigi oma lennufirmade partneritega enne talvehooaja algust, et tagada meie reisijatele sujuv toimimine.“

Seevastu Amsterdami Schipholi lennujaamas pikendati reisijate ülempiiri järgmise aastani. Lennujaam on kinnitanud, et lennufirmad pole selle üle õnnelikud. Algselt kehtestati piirangud suve alguses, et tulla toime nõudlusega, piiranguid pikendati seejärel sügiseni. Schiphol sõnas, et aega kasutatakse personalipuuduse lahendamiseks.

Ameerika Ühendriikides olid lennuettevõtjad suvel ja sügisel samuti silmitsi massiliste tühistamistega, kuid olukord on hakanud paranema ja esialgu kõrgele kerkinud lennupiletite hinnad on hakanud samuti odavnema.