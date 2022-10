Ühe ajastu lõpp. Paberkujul Pariisi metroopilet asendatakse plastkaardiga

Ühe ajastu lõpp on tekitanud reisijates nostalgiat, kuna paljude jaoks seostus metroopilet linna vanaaegse sümboliga. „Loomulikult on see edasiminek, kuid ma olen vana kooli inimene,“ ütles Brasiilia turist Jarbas Luiz do Santos, kes on hoidnud metroopileteid suveniiridena 20 aastat, mil hakkas Pariisi külastama. „Metroopileti lõpp on ühtlasi ka teatud reisimisviisi lõpp.“