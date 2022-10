Septembris läbis Tallinna lennujaama pea 276 000 reisijat

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on Eesti elanikud reisimisaltid, mille kinnituseks on septembrikuu ilus reisijate arv. „Oleme optimistlikud ja näeme, et reisijate ostuharjumused on taastunud. Loodame 2022. aasta lõpuks teenindada 2,7 miljonit reisijat. Panustame jätkuvalt lennujaamateenuse parendamisse, et reisijatel oleks lendu oodates mugav ning nad tunneksid end maailma koduseimas lennujaamas hästi. Septembris avasime reisiterminali nullkorrusel uue väravate ala, kus saame korraga teenindada kuni 400 reisijat. Järgmisel aastal plaanime ehitada laienduse ka mitte-Schengeni lendude paremaks teenindamiseks,“ rääkis Pärgmäe.