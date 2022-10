Vene meedia: Finnair ei lasknud venelasi Soome lendudele

Vene meedia on viimastel päevadel kajastanud, et venelasi pole lubatud Finnairi Soome lendudele, mille eest nad on juba tasunud. Näiteks Fontanka kirjutas, et eelmisel laupäeval Dubrovnikist Vantaasse lennata soovinud Vene mees läbis passikontrolli, aga pärast seda teatati talle, et teda ei lubata lennule. Pühapäeval Düsseldorfist Vantaasse suunduvalt lennult saadeti pagasi registreerimise etapis tagasi viis Vene kodanikku. Pealtnägija sõnul elamisluba tõendavaid dokumente ega edasi-tagasi pileteid Venemaale ei kontrollitud.