Tallink Grupp raporteeris suurima kvartaalse reisijatearvu alates 2019. aastast

Vastavalt avaldatud statistikale vedas Tallink Grupp käesoleva aasta septembris ühtekokku 392 491 reisijat, mida on 26,5% võrra rohkem kui mullu, 2021. aasta septembris (vastavalt 310 265 reisijat 2021. aasta septembris). Ettevõtte laevade veetud kaubaühikute maht suurenes samuti 0,6% võrra, vastavalt 34 169 kaubaühikuni, seevastu veetud reisijate sõidukite maht vähenes mullusega võrreldes 4,7% võrra 61 603 ühikuni. Ettevõtte septembrikuu statistika peegeldab asjaolu, et alates 20. septembrist 2022 on koguni kuus ettevõtte laeva välja prahitud.

„Mul on hea meel, et lisaks sellele, et oleme võinud käesoleva aasta kolmanda kvartali jooksul raporteerida viimaste aastate reisijatenumbrite rekordeid, saame raporteerida ka positiivsetest muutustest meie majandusaasta kõige olulisema, kolmanda kvartali kohta tervikuna. Mõistagi pole antud statistikanäitajad võrreldavad nende arvudega, millest saime tavapäraselt rääkida enne 2020. aastat ja pandeemia puhkemist, kuid need on siiski head näitajad käesoleval uute kriiside aastal, millega me globaalselt täna silmitsi seisame, „ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.