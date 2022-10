Hiina meelelahutuskohti külastab eeldatavasti selle aasta riiklikel pühadel suur hulk inimesi

Värske märk majanduse elavnemisest on Caixin BBD uue majanduse indeks, mis näitas pühapäeval, et septembris oli indeksiks 30,3, mis tähendab, et uue majanduse tööstusharud moodustasid 30,3 protsenti riigi majanduse kogumahust. See oli 0,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul.