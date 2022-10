IDA/VIRU „Parim uus seiklus 2023“

Allmaamuuseum ja rikastusvabrik on Eesti Kaevandusmuuseumi ja Ida-Virumaa tõmbeobjektid ning ühed põnevaimad atraktsioonid, kus on võimalik allmaaretke jooksul sattuda kaevurite maa-alustesse töö- ja puhkepaikadesse, lõhkeaineladudesse, sõita saab maa-aluse kaevurite rongiga, tutvuda maa-aluse tehnika ning kaevanduse tehnoloogiatega. Seiklusmaale kohaselt pakub Eesti Kaevandusmuuseum seikluseid ka majast väljaspool, koostöös Adrenaator Grupi ja Alutaguse Matkaklubiga saab korraldada meeskonnakoolitusi ning vahvaid terve päev kestvaid seikluseid muuseumi territooriumil ja Aidu karjääris.

Ida-Viru turismiklaster on Ida-Virumaad defineerinud kui seiklusmaad. Hea seiklus on põnev, ootamatu, arendav, emotsiooni loov ja rutiinist välja toov. Ida-Viru turismiklastrisse kuulub 55 Ida-Viru kõige aktiivsemat, suure missioonitundega ettevõtet ja organisatsiooni, kelle hulgas on nii majutus- kui ka toitlustusettevõtteid, elamusteenuseid, kuid ka kõik Ida-Viru omavalitsused. Klaster on tegutsenud üle kümne aasta.