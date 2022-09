Sügisene reisihooaeg on täies hoos: kuidas tagada muretu puhkus?

Reisitõrke summat valides tasub lähtuda reisi iseloomust. „Tšarterlennuga pakettreisi valides pole mõtet valida suuremat kindlustussummat, kui on reisi maksumus. Kombineerides omal käel reisimiseks eraldi pileteid, on alati mõistlik valida selline kindlustuskate, millest jätkuks vajadusel vahetult enne reisi uute ja tõenäoliselt oluliselt kallimate piletite ostuks,“ lausus Saarend.

„Kõige olulisem igasuguse reisitõrkekindlustuse juures on see, et kaetud oleksid ka lennufirmade korralised graafikumuutused. Ehk üle 2 nädala ette tehtavad lendude tühistamised või väljumisaegade korrigeerimised, mille tulemusena võib ära kaduda ühendus eraldi piletil jätkulennuga või tekkida täiendavad kulud näiteks majutusele. Heast reisitõrkekindlustusest on graafikumuutuste vastu abi, kui algsed ümberistumised olid planeeritud turvalise vahega: Euroopas vähemalt 2h, väljaspool Euroopat 3h,“ rääkis Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor. Ta tõi välja, et graafikute muutmine pikalt etteostetud piletite puhul on muutunud lennufirmade poolt väga sagedaseks.

„Sügise saabudes ja viirusehooaja tulekul on oluline ka Covid-19 puudutava reisikindlustuse olemasolu. Tasub kontrollida, kas krediitkaardiga kaasneval reisikindlustusel on Covid-19 lisakaitse olemas või mitte. Vajadusel saab selle kindlustusfirmalt juurde soetada,“ ütles Rahkema.

Inbanki laenude ja kaartide müügijuhi Evelin Rahkema sõnul tuleb reisides erilist tähelepanu pöörata just reisitõrkekindlustusele, mis katab reisi ärajäämise, katkemise või hilinemise kulud, samuti tuleks reisikindlustuse teenusepakkuja valikul arvestada ka piisava pagasikindlustusega, sest reisijate pagasi hilinemised või kadumised on oluliselt suurenenud.

„Reisimise olukord on rahuldav, kuid ebapiisava etteostuajaga piletite puhul tuleb lihtsalt arvestada harjumuspärasest märksa kõrgemate lennuhindadega,“ ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Lisaks lennupiletitele on kallimaks läinud ka paljud teised reisiteenused, näiteks reisikindlustused. Sellest hoolimata peaks iga vastutustundlik inimene end reisides kindlustama.

Ta tõi välja, et näiteks suvel toimunud streigid lennunduses reisitõrkekindlustuse standardpaketi kaitse alla ei lähe. „Igasugused streigid on üldiselt kindlustustingimustes välistus. Kuid sõltuvalt kindlustusfirmast võib juurde osta eraldi lisakaitse ka nende vastu,“ ütles Saarend. Ta nentis, et paraku see odav ei ole ning seetõttu ostetakse lisakaitset streikideks harva.

„Tänaseks on paljudel krediitkaartidel ulatuslikud reisikindlustused, mille puhul on reisija automaatselt kindlustatud ega pea enne reisile minekut oma aega ning energiat kindlustuse valimisele kulutama. Isegi, kui krediitkaardil on igakuine kaarditasu, võib sagedaste reisijate jaoks tulla krediitkaardi reisikindlustus oluliselt soodsam, sest reisikindlustus on kulukas väljaminek,“ selgitas Inbanki laenude ja kaartide ekspert.



Eraldi reisikindlustuse ostmine tähendab pere jaoks suurt väljaminekut

Ta soovitas krediitkaardi reisikindlustuse teenusepakkuja valikul tähele panna, kas reisikindlustus kehtib ainult ühele või on kindlustatud ka krediitkaardi omaniku pereliikmed. „Kui muidu tuleb tervele perele reisikindlustuse ostmisel arvestada korraliku väljaminekuga, siis näiteks IN Pay Platinum reisikindlustus kehtib lisaks kaardi omanikule ka reisija pereliikmetele,“ lausus Rahkema.

Rahkema tõi välja, et olenevalt pagasi- ja reisitõrkekindlustuse summast võib nädalase Euroopasisese reisiga neljaliikmelise pere reisikindluse maksumus küündida pea 300 euroni. Kui reisitakse Euroopast välja, tegeletakse ekstreemspordiga ning soovitakse ka näiteks rendiauto lisakindlustust võib kogu pere reisikindlustus maksma minna veel poole rohkem. Seega – reisikindlustusega krediitkaart on kasulik ka siis, kui reisitakse ainult korra aastas.



„Kui reeglina krediitkaardi reisikindlustusel rendiauto kaskokindlustust pole, siis näiteks IN Pay Platinum kaardiga kaasneval ulatuslikul reisikindlustusel on lisaks ka rendiauto kaskokindlustus, tänu millele saab reisides kokku hoida autorendi kuludelt. Krediitkaarti ja ka reisikindlustust valides tuleks vaadata, kas ja millistel tingimustel on kindlustusjuhtumi korral nõutud ka omavastus,“ selgitas Rahkema.