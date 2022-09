LUGEJA KÜSIB | Kas gaasilekked Läänemeres mõjutavad Tallinki laevaliiklust?

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link rahustas, et Tallinki laevade tegevust need hiljutised lekked ei mõjuta, kuna need ei toimunud ettevõtte opereerimispiirkonnas. „Teatavasti toimusid lekked Bornholmi saare lähistel, kus Tallinki laevad ei opereeri,“ lisas Link.

„Tõenäoliselt nad lihtsalt heast peast lekkima ei hakka, seal on olnud inimtegevus selle juures ja loomulikult on see olukord murettekitav ja erakordne,“ rääkis Tatar.

Ta selgitas, et kolm eri lekkekohta on üksteisest kümnete kilomeetrite kaugusel. Nord Streami toru ise on omakorda viis sentimeetrit terast, mille peal on 5-10 sentimeetrit terasbetooni. „Ega ta nüüd nii lihtsalt ei purune, seal on ikkagi vaja pingutada, et selline leke tekitada,“ nentis Tatar. „Tegu on ikkagi ju uute, värskete rajatistega.“