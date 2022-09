Kevadel kadunud, kuid nüüd tagasi. Kreeka lennufirma pani müüki uue hooaja piletid

Kreeka lennufirma Aegean Airlines lõpetas keset tänavust suvist hooaega ootamatult lennud Tallinnasse, põhjendades seda tööjõupuudusega. Nüüd on aga lennud järgmiseks hooajaks uuesti müüki pandud.

Arvestama peab, et lennufirmal on õigus lend ära jätta ning teatada sellest 2 nädalat ette. Kui seda tehakse hiljem kui 2 nädalat enne reisi, siis on õigus küsida lennufirmalt kompensatsiooni.