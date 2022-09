Boeing tasub suure trahvi avalikkuse eksitamise eest

Boeingi endine tegevjuht Dennis Muilenburg nõustus väärtpaberi- ja börsikomisjoni määratud trahve maksma. Komisjoni andmeil teadsid Boeing ja Muilenburg, et osa 737 MAXi lennujuhtimissüsteemist oli vigane ja põhjustas pidevat ohtu. Sellegipoolest väitsid nad avalikkusele, et 737 MAXiga olevat ohutu lennata. Õnnetuste tõttu sai lennuk kogu maailmas 20 kuuks lennukeelu, mis on üks pikemaid lennukeelde lennunduse ajaloos.

Clifford Law Offices'i asutaja ja vanempartner Robert A. Clifford, kes on ka juhtiv advokaat Chicago föderaalses ringkonnakohtus pooleliolevas kohtuvaidluses Boeingi vastu seoses teise lennuõnnetusega, mis nõudis 157 inimese elu, kommenteeris: „Muilenburgi või kellegi teise käitumist, kes veenis valitsust Boeingi MAX 737 lendama jätma, tuleks uurida.“ Ta lisas, et see hõlmab valitsuse uurimist selle kohta, mis on toimunud ettevõtte osapoolte vahel või kellegagi väljaspool Boeingit.

Teatatakse, et Boeing ja Muilenburg nõustusid USA väärtpaberiseaduste pettusevastaste sätete rikkumises esitatud süüdistuste lahendamisega, kuid ei tunnistanud ega eitanud neid süüdistusi. Boeing nõustus maksma 200 miljonit dollarit ja Muilenburg nõustus maksma 1 miljon dollarit. „Muilenburgi 1 miljoni dollari suurune makse on perekondade solvamine ja see sümboolne tegevus on taunitav, eriti arvestades 62 miljoni dollari suurust „kuldset langevarju“, mille ta väidetavalt sai, kui ettevõtte tegevuse pärast vallandati,“ ütles Clifford.

Väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimees Gary Gensler sõnas oma avalduses: „Kriisi ja tragöödia ajal on eriti oluline, et börsiettevõtted ja juhid avalikustaksid turgudele täieliku, õiglase ja tõese teabe. Boeing ja selle endine tegevjuht Dennis Muilenburg ei täitnud kõige põhilisemat kohustust. Nad eksitasid investoreid, jagades kinnitusi 737 MAXi ohutuse kohta, kuigi teadsid tõsistest ohutusprobleemidest.“

Clifford Law Offices esindab 70 inimest, kes olid pardal 2019. aasta märtsis Etioopias vahetult pärast õhkutõusu toimunud lennuõnnetuses. Hagiavaldustes väidetakse, et Boeing pidas kasumit ohutusest olulisemaks ning pettis avalikkust ja valitsust, taotledes lennuki kiiret sertifitseerimist.