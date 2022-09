Eestlane reisib taas hoogsalt. Ööbimisega välisreisi eest ollakse valmis maksma pea 1000 eurot

Statistikaameti analüütiku Epp Remmelga sõnul kasvas Eesti elanike reisimine teises kvartalis möödunud aasta madalseisu tõttu. „Koroonapandeemia vähendas eestimaalaste reisimist oluliselt, kuid nüüd on märgata taastumist. Tänavuste reiside arv ei küüni veel rekordaastateni, kuid on täiesti võrreldav sellele eelnenud perioodiga,“ ütles Remmelg.

Ööbimisega välisreisi keskmine kogukulu oli teises kvartalis 944 eurot inimese kohta, mis on neljandiku võrra enam kui 2019. aastal. „Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga ei ole keskmist kulutuste tõusu täheldada, sest koroonaajal oli reisimise struktuur teine. Toona jäid ära just madalamate kulutustega lühikese kestvusega lähiriikide reisid ning sõprade külastused. Nüüdseks võib öelda, et reisimise struktuur on taastunud,“ selgitas analüütik.