Ukraina reisikorraldaja Join UP! Balticu uus tegevjuht: soovime tihedamat koostööd haridusasutustega

„Pandeemia on taandumas ja turg jätkab järk-järgult oma kasvu. 2021. aastal käis reisil 574,5 tuhat Eesti elanikku. Selle ja tuleva aasta trendid on veelgi optimistlikumad,“ sõnab uus Join UP! Balticu tegevjuht Sabina Saikovskaja.

„Meil on hea meel Sabinat meeskonda tervitada ning oleme kindlad, et tal õnnestub need ambitsioonikad eesmärgid ellu viia. Meil on ees palju huvitavat,“ sõnas ka Join UP!-i ja SkyUp Airlinesi kaasasutaja Alexandre Alba.