Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Mis linn see sügispealinn oligi? Eks muidugi Narva. Nädalavahetusel saab hooajale omane tiitel korralikult üle antud - toimuvad erinevad üritused . Teisel pool Eestit ehk Pärnus leiab aset festival „ ÖÖvalgel „ – tegemist on valgusteatri festivaliga, kus läbi valguskujunduste- ja lahenduste jutustatakse lugusid, mille peategelaseks on ikka ja alati inimene.

Spordisõbrad kogunevad sel nädalavahetusel Tallinnasse – toimub WTA 250 turniir . Suve viimane Sakalamaa Saladus toimub 24. septembril Suure-Jaani kihelkonnas – see on seltskondlik, seikluslik ja hariv külastusmäng, kus räägitakse uusi ja vanu lugusid, tutvutakse säravate inimestega, külastatakse saladuslikke paiku ja õpitakse uusi oskusi.