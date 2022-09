MATKANIPP | Kuidas teha pisut ebapraktiline tööriist lihtsate vahenditega oluliselt paremaks?

Tross-saeks nimetatakse saagi, mille olulisim osa, nagu tööriista nimestki võib aimata, on valmistatud trossist. Tihtipeale on see kaetud ka mingi abrasiivse materjaliga, sest erinevalt tavalistest saagidest ei toimu lõikumine hammastega, vaid hõõrdumise tulemusel.

Tross-sae suureks eeliseks oma suguvendade ees on kompaktsus. Kokku pakituna saab selle panna püksi- või põuetaskusse või kuhu iganes. Puuduseks seevastu kasutamismugavus, sest oskamatu käsitlemise tulemusena ei pruugi tross-saag hästi võtta, võib kinni kiiluda ning katkeda.

Igasuguseid eelnimetatud hädasid on võimalik aga vältida, kui muuta tavaline tross-saag vibusaeks. Miks? Sest jäik vibukaar tagab, et saetera jookseb otse ning ei takerdu puu sisse. Samuti on vibusaega võimalik saagida vaid üht kätt kasutades, mis on abiks, kui on vaja teist saetavat puud kinni hoida. Aga kuidas siis tross-saest vibusaagi teha? Väga lihtsalt!

Kõigepealt on sul vaja ühte toorest, hästipainduvat vitsa, mis on umbes pöidlajämedune ning sinu olemasolevast lõikeriistast poolteist kuni kaks korda pikem. Hea, kui leiad ilma oksakohtadeta roika, kuna nimetatud kohtade pealt on puu jäigem ning kipub painutades murduma.

Nüüd võta nuga ning lõika toika mõlemast tipust umbes kahe sentimeetri kaugusele sälgud. Mitte liiga madalad ega ka mitte liiga sügavad. Umbes neljandik puu paksusest on paras, aga mitte rohkem kui kolmandik.

Kui su tross-sae otstes on käepidemeteks rõngad — ja tavaliselt on —, siis on asi lihtne. Pane pulga üks ots ühest rõngast läbi nii, et see jääb sälgu taha. Seejärel painuta teivast seni, kuni saad teise otsa teise rõnga sisse. Vabasta puu pinge alt ning sa näed, kuidas tross pillikeelena pingule tõmbub ning kogu konstruktsioon vibu kuju omandab. Võid end õnnitleda — oled hakkama saanud.