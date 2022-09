Sügise algusega saab Narva linn Eesti sügispealinna tiitli: plaanis on palju põnevaid üritusi

23. septembril kell 18.00 toimub Rugodivi kultuurimajas Sügispealinna avakontsert, kus astub avalikkuse ette rühm karismaatilisi soliste Ameerikast „The House Jacks“ ja juba tuntud Narva eesti keele maja tandemkoor. House Jacks on alates nende loomisest 1991. aastal mänginud üle 3000 etenduse ja üllatas publikut oma hingematvate live-esinemistega, mis ei hõlma mitte ainult laulmist, vaid ka selliste instrumentide nagu trompet, kitarr ja suupill vokaalset jäljendamist. Pidulikku kontserti täiendab Narva eesti keele maja tandemkoori esinemine dirigentide Indra-Mirell Zeineti ja Oliver Povel-Puusepa juhatusel.

Imeline sügisaeg pakub linna elanikele ja külalistele võimaluse olla pealtvaatajateks või lausa osalejateks 24. septembril maalilises EV100 pargis peetaval Narva tantsupeol. Üritus on pühendatud Eesti koreograafi Ullo Toomi 120. sünniaastapäevale ning kogu pühade kava põhineb tema raamatu „Eesti Rahvatantsud“ tantsudel. Kuna Narva on kuulus oma rahvusvähemuste mitmekesisuse poolest, on kavas lisaks eesti tantsudele tšuvaši ja ukraina tantsud ning ürituse külalised saavad maitsta erinevate rahvaste rahvuskööki.