Ukraina reisikorraldaja JoinUP lennujaamas tekkinud olukorrast: meil on siiralt kahju

„Meil on siiralt kahju, kui lennujaamas väljumise ootamine ei olnud lihtne. JoinUP! Baltikumile on osa kasutamata teenustest juba hüvitatud. Samuti saavad turistid soovi korral tasuta ekskursiooni, kas paadireisi või mootorratastel safari külastuse,“ sõnas Baltikumi rahvusvaheliste suhete valdkonna esindaja Zane Leite. Ta lisas, et tekkinud olukord ei ole mingil juhul vastuvõetav.

Lend hilines Leite sõnul tehnilistel põhjustel. „Reisijate ohutus on lennufirma jaoks absoluutne prioriteet. Vedaja järgib alati rangeid lennundusjulgestusnõudeid. Kui õhusõiduki süsteem kaldub normist kõrvale, siis tuleb see kõrvaldada ja läbida taas ohutu lennu tagamiseks ettenähtud protseduurid,“ lisas Leite.

Ukraina suurim reisikorraldaja Join UP! on turismiturul tegutsenud 12 aastat. Selle aja jooksul on saadetud puhkama üle 5,5 miljoni turisti Ukrainast, Moldovast ja Kasahstanist. Alates 2022. aasta aprillist tegutseb turul ka JoinUP! Baltic. „Teeme kõvasti tööd, et võita ka Balti riikide turistide usaldus,“ sõnas Leite.