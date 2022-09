VIDEO | Praha lähedalt leitud kiviaegne rajatis osutus vanemaks kui püramiidid

Ümar ehitis kujutas endast ligi 7000 aasta eest kiviajal ilmselt kohalike põlluharijate kogunemispaika. Tegu on siiski vaid uurijate oletusega ja ehitise tegelik otstarve pole veel selge.

Praha lähistel, Vinoři piirkonnas välja kaevatud rondeel on suhteliselt suur, sest selle läbimõõt ulatub pea 55 meetrini. Näiteks on selle läbimõõt võrreldav Pisa torni kõrgusega, vahendab Praha Raadio ingliskeelne väljaanne.

Tšehhi teaduste akadeemia arheoloogia instituudi kõneisiku Jaroslav Řídký sõnul on rondeeli ehitanud inimeste kohta veel vara midagi öelda. Samas on tema sõnul selge, et nad kuulusid Doonau kultuuri, mille õitseaeg jäi aastatesse 4900–4400 e.m.a. Kaevetööde juhi Miroslav Krausi sõnul võiks selle kasutuse kohta rohkemat vihjata rajatise täielik väljakaevamine.