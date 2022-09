Spaad ja veekeskused paluvad valitsuselt energiahindadele leevendust. Vastasel juhul ootab ees sulgemine

Eesti Spaaliit on esitanud valitsusele pöördumise, kus palutakse ülempiiri kehtestamist spaade ja veekeskuste energiahindadele või muid meetmeid energiakulude hüvitamiseks. Spaad ja veekeskused on suured energiatarbijad, kes peaksid teenuste hindu mitmekordselt tõstma, et toime tulla.